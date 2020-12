¡Among Us llegará a Nintendo Switch… el día de hoy!

Pese a que Among Us llegó al mercado originalmente en 2018, fue en 2020 cuando alcanzó un nivel inimaginable de popularidad. Aunque el juego solo se encuentra disponible en PC y dispositivos móviles, durante el Indie World Showcase se reveló que este título llegará al Nintendo Switch… el día de hoy.

Así es, el popular título de InnerSloth por fin estará disponible en una consola casera. Among Us llegará a la eShop del Nintendo Switch el día de hoy, y tendrá un precio de $97 pesos. De esta forma, solo es cuestión de tiempo para ver una versión de PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S.

De igual forma, se ha confirmado que el juego tendrá cross-play con PC y móviles. Sin embargo, será necesaria una suscripción a Switch Online para jugar en línea.

Vía: Indie World Showcase