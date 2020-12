Kojima Productions confirma grandes sorpresas por el quinto aniversario del estudio

El día de mañana, 16 de diciembre, marca el quinto aniversario de Kojima Productions, el estudio que formó Hideo Kojima después de salir de Konami. Para celebrar este día tan importante, la cuenta oficial del estudio en Twitter ha mencionado que hay un par de sorpresas listas para este festejo.

Aunque por el momento sigue siendo un secreto qué tipo de novedades tiene Kojima Productions para nosotros, el día de mañana a las 11:00 PM (hora de la Ciudad de México) tendremos más información sobre el estudio. Esto fue lo que se comentó:

December 16ᵗʰ marks the 5ᵗʰ Anniversary of #KojimaProductions !

Keep an eye out tomorrow on our social channels at 12AM (NYC), 5AM (UK), 6AM (CET) and 2PM (JP) as we'll be delivering some exciting updates you won't want to miss! #KJP5 pic.twitter.com/WZ3WP9q2Qp

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) December 15, 2020