Among Us estará gratis en Switch por una semana

Si estabas esperando por el momento ideal para probar Among Us en el Nintendo Switch, entonces finalmente ha llegado. Todos aquellos que tengan una suscripción vigente de Nintendo Switch Online podrán disfrutar este juego sin costo alguno a lo largo de esta semana, así que prepárate para descargarlo si es que todavía no lo tienes.

A partir de este miércoles 21 de julio, desde las 10AM hora del Pacífico / 12PM Hora de la CDMX, podrás descargar y jugar Among Us de forma gratuita, siempre y cuando cumplas con la condición previamente mencionada. Esta prueba estará disponible hasta el próximo martes 27 de julio, hasta las 11:59PM hora del Pacífico / 1:59AM hora de la CDMX.

Pero eso no es todo, ya que todos aquellos que hayan sido convencidos por la prueba gratuita podrán aprovechar un descuento del 30% en Among Us para Switch a través de la eShop. Recuerda que todavía hay mucho contenido planeado para el juego en un futuro y por acá puedes conocer más detalles al respecto.

Via: Nintendo Life