Desde su debut en 2017, hemos visto a los jugadores de The Legend of Zelda: Breath of the Wild lograr cosas sumamente interesantes dentro del título, pero aún con todo esto, siguen saliendo nuevas hazañas que nos sorprenden todavía más. Tal es el caso de Pipkin, quien logró terminar el juego sin haber pisado el mismo lugar dos veces, incluso tomando en cuenta las cinemáticas.

Desde diciembre de 2020, Pipkin empezó una nueva aventura en BOTW donde su único objetivo era el de no pisar el mismo lugar dos veces, y cuando me refiero al mismo lugar dos veces, me refiero a que incluso en cinemáticas, volando o escalando, este fan no tenía permitido volver a pasar por ahí una segunda vez. Pipkin documentó todo este proceso vía Twitter, y acá le puedes echar un vistazo a su trayectoria.

Lo más impresionante del asunto es que Pipkin no utilizó un emulador ni un editor de partidas o archivos de guardado para remedar cualquier error que pudiera haber cometido, por lo que todo lo hizo de forma “manual”. Ciertamente se trata de una hazaña sumamente impresionante y ahora veamos con qué otra cosa nos sorprende la comunidad de BOTW.

