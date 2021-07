Aunque tristemente no tendremos novedades sobre la próxima entrega en la franquicia de Skate durante el EA Play Live de esta semana, el día de hoy sus desarrolladores compartieron un nuevo teaser en video que nos da unas cuantas pistas sobre el futuro. El adelanto en cuestión es un vistazo al detrás de cámaras de Skate 4, el cual podría ser un juego de mundo abierto.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Skate compartió lo siguiente:

“Seguimos trabajando en eso.”

Tal y como pudiste ver en el video, en realidad no hay nuevo material del juego ni nada por el estilo, sin embargo, si prestas atención podrás escuchar unos cuantos detalles interesantes sobre él. Una vez que acaba el video empiezan a aparecer diferentes personalidades e influencers de la industria hablando sobre lo que ellos han visto de Skate 4. En particular, se escuchan comentarios como “el mundo abierto… se ve increíble”, “me recuerda un poco a Skate “, etc.

Como te decía al principio de la nota, no veremos ninguna novedad sobre el proyecto en el EA Play Live de esta semana, que se llevará a cabo el jueves 22 de julio.

