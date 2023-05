Alan Wake 2 solo llegará en versión digital

Remedy ha revelado que Alan Wake 2 será lanzado exclusivamente en formato digital tanto para PC como para consolas, y ha declarado que esta decisión se tomó para mantener el costo del juego más bajo y porque la mayoría de los jugadores ya no compran copias físicas de los juegos.

Los fanáticos de Alan Wake podrían estar en las nubes en este momento después del anuncio de la fecha de lanzamiento de Alan Wake 2 durante la presentación de PlayStation Showcase, pero tenemos noticias que podrían hacerlos caer de nuevo a la Tierra: Remedy ha confirmado que Alan Wake 2 no tendrá un lanzamiento físico.

En el sitio web de Alan Wake 2, Remedy compartió un apartado de preguntas frecuentes que se centra principalmente en las formas de preordenar el juego y en las diferentes versiones que estarán disponibles. Sin embargo, lo más importante es que revela que Alan Wake 2 solo se lanzará en formato digital, y Remedy justifica esta elección diciendo que la mayoría de los jugadores no compran copias físicas y que esto mantiene el precio del juego ligeramente más bajo.

Cuando se le preguntó por qué Alan Wake 2 solo se lanzará en formato digital, Remedy dijo:

“Hay muchas razones para esto. Por un lado, un gran número de personas han optado por lo digital solamente. Puedes comprar una PlayStation 5 de Sony sin una unidad de disco y la Xbox Series S de Microsoft es una consola exclusivamente digital. No es raro lanzar juegos modernos solo en formato digital”.

La declaración continúa: “En segundo lugar, no lanzar un disco ayuda a mantener el precio del juego en $59.99 USD / €59.99 y la versión de PC en $49.99 USD / €49.99. Por último, no queríamos lanzar un producto en disco que requiriera una descarga para el juego, ya que no creemos que esto brindaría una gran experiencia”.