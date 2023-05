Fallece la cantante Tina Turner a los 83 años

Tina Turner, la cantante estadounidense que dejó una comunidad agrícola y una relación abusiva para convertirse en una de las artistas de grabación más importantes de todos los tiempos, falleció el miércoles a los 83 años. Falleció pacíficamente después de sufrir una larga enfermedad en su hogar en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, según informó su representante.

Turner comenzó su carrera en la década de 1950 durante los primeros años del rock and roll y se convirtió en un fenómeno de MTV. En el video de su canción número uno en las listas de éxitos, “What’s Love Got to Do with It“, en el que llamaba al amor una “emoción de segunda mano”, Turner personificó el estilo de los años 80 mientras caminaba con seguridad por las calles de la ciudad de Nueva York con su cabello rubio puntiagudo, luciendo una chaqueta de mezclilla corta, una minifalda y tacones de aguja. Con su gusto por la experimentación musical y las baladas con letras directas, Turner encajaba perfectamente en el panorama pop de los años 80, en el que los aficionados a la música valoraban los sonidos producidos electrónicamente y despreciaban el idealismo de la era hippie.