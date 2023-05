Xbox presume juegos presentados en PlayStation Showcase

Xbox estuvo al pendiente del PlayStation Showcase y lo hizo saber por medio de una publicación que se pudo ver en la cuenta oficial de Twitter donde publicaron todas los juegos anunciados en el evento de Sony que llegarán a su plataforma.

El texto del tweet puede ser interpretado como: “¡Qué bien se ve este grupo!” o “¡Qué grupo tan guapo!” la intención es la misma y está acompañando por una imagen con thumbnails de Immortals of Aveum, Ghost Runner II, Marathon, Metal Gear Solid Snake Eater, Dragon’s Dogma II, Alan Wake 2, The Plucky Squire, Teardown, Assassin’s Creed Mirage, Neva, Cat Quest y The Thalos Principle II.

What a good looking group 😎 pic.twitter.com/eDZo8vTXtB — Xbox (@Xbox) May 24, 2023

Como se mencionó, todos estos títulos, a pesar de haber sido anunciados en el PlayStation Showcase llegarán no solo a Xbox si no a diversas plataformas.

Vía: Twitter