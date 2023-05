Resumen: PlayStation Showcase [24/05/23]

El día de hoy se ha llevado a cabo un nuevo PlayStation Showcase, mismo que ha mostrado juegos nuevos a los usuarios que tienen en su momento una consola de PS5. Hubo prácticamente de todo, desde independientes hasta grandes producciones. Y claro, en Atomix no podía faltar el clásico resumen que se hace con este tipo de eventos.

Aquí lo puedes checar:

Se presenta la IP de Fairgames

Este videojuego es una creación de Haven Studios, mismo que ahora es propiedad de la marca. El juego será un cooperativo tipo Heist que está dedicado a jugarse en línea. Llegará a Ps5 y aún no tiene una fecha de lanzamiento confirmada.

Revelación y tráiler de Helldivers 2

Este videojuego en donde los alienigenas son los protagonistas en la temática de villanos se ha presentado también. Llegará a PS5 y PC este mismo año. Está siendo desarrollado por Arrowhead Studios.

Primer vistazo a Ghostrunner 2

Se muestra un poco de la secuela de Ghostrunner, misma que se presume llegará este mismo año a consolas PC. Sí, incluye a Playstation 5, y Xbox Series X/S. En su video pudimos ver de lo capaces que son 505 Games.

Los creadores de Journey presentan Sword of The Sea

El evento también nos confirmó el regreso de Giant Squid Studios, compañía que creó en su momento el galardonado Journey. Ahora no están presentando Sword of The Sea. El cual parece que aprovechará las capacidades de hardware de la actual generación. Está en desarrollo para PS5 y Stream. No hay fecha de salida.

Revelación de Phantom Blade 0

Se da a conocer Phanton Blade 0, juego que parece inspirarse en algunas producciones de Koei Tecmo y FromSoftware. Está siendo desarrollado por S-Games y será lanzado para PS5 y PC. Aún no se cuenta con una fecha de estreno confirmada.

Los creadores de Gris nos traen Neva

El Showcase tuvo sus momentos destacados en cuando a los juegos independientes. Este es el caso de Neva juego nuevo de quienes nos trajeron Gris, Tomada Studio. Llegará en 2024 para Ps5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Remake y colección de la saga Metal Gear Solid

Después de tantos rumores, se confirmó la existencia del remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Mismo que será lanzado de forma posterior para PS5, Xbox Series X/S yPC. Por ahora no se cuenta con fecha de lanzamiento. Por su parte, se confirmó una colección especial que se divide en dos partes, la primera tiene los tres primeros títulos y llega en otoño, la segunda el cuarto quinto y tal vez PSP.

Assassin’s Creed Mirage con fecha de salida

Los rumores fueron ciertos con Assassin’s Creed Mirage. Puesto que se confirmó la fecha de lanzamiento para el próximo 12 de octubre. Las plataformas son PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Primer gameplay y fecha de Alan Wake 2

Se confirma que Alan Wake 2 se estará lanzando el 17 de octubre, esto al lado de un tráiler que nos muestra su gameplay de forma detallada. Se lanza para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Capcom revela Dragon’s Dogma II

Después de mucha espera, Capcom regresa a la vida la franquicia de Dragon’s Dogma con una secuela oficial. Aún cuenta con fecha de estreno, solo se sabe que llega a PS5, Xbox Series X/S y PC.

Bungie trae de regreso a Marathon

Se anuncia que Bungie revivirá la franquicia de Marathon, el cual fue realmente la inspiración para la concepción de Halo. Llegará a PS5 y PC. Todavía no hay fecha de lanzamiento.

Se confirma la nueva portátil de PlayStation

Una de las sorpresas que no se veían venir fue el anuncio del Project Q, dispositivo que fungirá como la nueva portátil y que funciona en streaming sincronizado con PS5. Se prometieron más detalles en un futuro no muy lejano.

Nuevo multiplayer de Square Enix, Foamstars

Se da a conocer un nuevo multijugador por parte de Square Enix, Foamstars. Este es muy parecido al concepto de Splatoon, pero la jugabilidad tiene retoques un poco diferentes, así como el aspecto de sus personajes. Está en desarrollo para PS4 y PS5. No tiene fecha de salida.

Primer gameplay de Marvel’s Spider-Man 2

Para cerrar con broche de oro la presentación, se dio a conocer el primer gameplay de Marvel’s Spider-Man 2, juego que promete ser la exclusiva de triunfo para PlayStation 5 este año. Aún no tiene fecha de salida, solo se reafirma su planeación para otoño de 2023.

Ese fue el resumen de PlayStation Showcase de Mayo 2023. Se esperan más sorpresas de la empresa pronto.

Vía: PS Showcase