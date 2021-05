Al presidente de Koei Tecmo le encantaría hacer un juego Musou protagonizado por Mario

Durante los últimos años hemos visto como Koei Tecmo ha utilizado varias propiedades famosas y las ha transformado en exitosos juegos de la serie Musou, o Warriors. Esto pasó recientemente con The Legends of Zelda y Hyrule Warriors: Age of Calamity, y Persona con Persona 5: Strikers. La pregunta es: ¿cuál será la siguiente franquicia en recibir este tratamiento? Aunque por el momento no hay información oficial, al presidente de esta compañía le encontraría llevar a Mario y compañía a este estilo de juego.

En una reciente entrevista con JP Games, Hisashi Koinuma, presidente de Koei Tecmo, fue cuestionado ante la posibilidad de trabajar con alguna de sus series favoritas de los videojuegos. Para sorpresa de muchos, el directivo reveló que le encantaría volver a colaborar con Nintendo para ofrecernos un título al estilo Musou protagonizado por Mario. Esto fue lo que comentó:

“Si bien no tengo ninguna idea sobre cómo hacer esto realidad, creo que Mario sería mi elección”.

Por el momento, la relación entre Koei Tecmo y Nintendo aún no llega a su fin. Recordemos que actualmente está en desarrollo DLC para Age of Calamity. Durante la entrevista también se reveló que Samurai Warriors 5 puede ser considerado un reboot de la serie, ya que esta entrega se lleva a cabo antes del primer título.

Vía: JP Games