Adidas crea unos espectaculares sneakers de Spider-Man

Spider-Man 2 de Marvel se estrena este mes. Así es, más de dos años después de que Insomniac nos mostrara ese primer adelanto y nos dejara a todos asombrados porque pensábamos que la secuela ya estaba casi lista para salir, el próximo capítulo en la historia de Spidey del estudio está a solo unas semanas de distancia. Si la larga lista de juegos que vienen entre ahora y entonces – qué mes para los videojuegos está a punto de ser octubre – no es suficiente para entretenerte, entonces tal vez un par de sneakers Adidas x Spider-Man te ayudarán a que las últimas semanas pasen más rápido.

Los nuevos sneakers de Spider-man de Adidas forman parte de la colección Ultra 4D Advanced de la compañía, creada en parte utilizando materiales reciclados. Las zapatillas son principalmente rojas, blancas y azules, aparentemente diseñadas para que combinen perfectamente con el traje de Spidey de Insomniac.

Además, en sintonía con los videojuegos, la suela no solo es negra, sino que las ramificaciones que suben desde ella alrededor de las zapatillas representan a Venom, un icónico personaje de cómic que desempeñará un papel clave en Spider-Man cuando se lance el 20 de octubre.

La lengüeta de las zapatillas tiene un diseño de telaraña roja y el icónico símbolo blanco de Spider-Man en la parte superior para completar el aspecto. Si quieres conseguir un par y sentirte un poco más como Spidey antes del lanzamiento de la secuela, más te vale contar con al menos $220 dólares.

A pesar del precio, la primera ola de stock se agotó bastante rápido, pero vale la pena estar atento al sitio por si se libera más stock. Si solo estás buscando un nuevo merchandising genial de Spider-Man antes de la llegada del nuevo juego y no te importa qué sea, también se ha añadido una camiseta negra con un distintivo en el pecho que es mitad Spider-Man de Peter Parker y mitad Miles Morales.

El mismo distintivo también es mucho más grande en la parte trasera de la camiseta con el apellido de cada héroe arriba y abajo de la imagen. Spider-Man ha estado recibiendo mucho merchandising nuevo últimamente, y no solo porque tiene un nuevo juego en camino. Una línea de figuras de acción de Marvel Legends modeladas según personajes de No Way Home también salió a la venta en preventa el mes pasado. La colección incluye a los tres Spider-Men de la película, así como a MJ de Zendaya, Doc Ock y El Duende Verde.”

Vía: The Gamer

Nota del editor: Están increíbles, lástima que todo el stock se lo lleven los revendedores. Solo tienes esperanza si cuentas con alguien que te ayude en Estados Unidos. Pero si tienes muchas ganas de obtenerlos, habrá maneras.