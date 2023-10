Sony anuncia bundle de Spider-Man 2 para PlayStation 5

Sony ha anunciado otro paquete de consola PlayStation 5 de Marvel’s Spider-Man 2. Incluyendo la consola PS5 estándar y un cupón para descargar una copia de Spider-Man 2, el paquete se lanzará junto con el juego de Insomniac el 20 de octubre de 2023. Los detalles de precios y preventa para el paquete no estaban disponibles en el momento de la publicación.

Sony lanzó un paquete de consola PS5 de edición especial de Spider-Man 2 en septiembre.

Con un precio de $599.99 dólares, incluye la consola PS5 estándar, un diseño personalizado de la cubierta de la consola y un controlador inalámbrico DualSense a juego, además de una copia digital de la edición estándar de Spider-Man 2.

The New PlayStation 5 Console – Marvel’s Spider-Man 2 Bundle will be available starting Oct 20. #SpiderMan2PS5 pic.twitter.com/d2DEhinrsG

— PlayStation (@PlayStation) October 2, 2023