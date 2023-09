Spider-Man 2 es la exclusiva más grande de PlayStation en 2023. Insomniac Games anunció recientemente que el juego ha alcanzado la fase de producción final, preparándose para lo que posiblemente sea el lanzamiento más importante para la PS5 hasta la fecha. La reciente campaña de marketing del juego ha recibido muchos elogios y Spider-Man 2 parece ser una adición divertida al catálogo de juegos de superhéroes de Insomniac Games. Sin embargo, un veterano desarrollador considera que el juego es decepcionante.

Según David Jaffe, Spider-Man 2 sigue terreno conocido y parece demasiado formuláico para un juego AAA en 2023.

Por qué es importante: La innovación en la industria del videojuego es crucial para el progreso y la relevancia. Si Sony no logra mantenerse al ritmo de la industria, podría perder su actual posición como líder del sector. David Jaffe ha sido una parte fundamental del equipo de PlayStation en el pasado, liderando el desarrollo de juegos first party.

Se le acredita como el creador de las franquicias God of War y Twisted Metal, lo que destaca su experiencia en la industria del videojuego. Esta experiencia le brinda una perspectiva única sobre la industria y sus tendencias.

Desde su punto de vista, Spider-Man 2 es un buen juego y será bien recibido. El juego presenta visuales y videos impresionantes, pero no logra ir más allá.

“El tráiler muestra que Sony se ha quedado atrapada en la marcha en la que han estado durante mucho tiempo,” declaró

El creador de God of War señaló juegos como Returnal, destacando algunas excepciones a la fórmula típica de los juegos first party de PlayStation, y dijo:

“Esta fórmula básica se está volviendo aburrida”.

David Jaffe comparó el lanzamiento first party de la PS5 con éxitos recientes como Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3 y Starfield.

Según el creador de God of War, estos juegos son altamente innovadores y exploran nuevas formas de interacción con el medio. Por otro lado, Spider-Man 2 adopta un enfoque más seguro.

Afirmó que Spider-Man 2 deja poco que desear en cuanto a presentación, pero sus mecánicas de juego carecen de innovación y elementos como el jefe Lizzard no son más que una sección de esquivar y escalar a un nivel básico.

Jaffe afirma que este problema existe en toda la alineación de juegos first party de PlayStation, con el gigante del juego centrándose en una experiencia bien presentada similar a una película en lugar de en mecánicas de juego nuevas y atractivas.

A pesar de disfrutar de estos juegos, afirmó:

“Hay un punto en el que creo que comienzas a ver la falta de innovación”.

Por esta razón, David Jaffe también cree que no terminará el juego, ya que la emoción de las primeras horas de juego de Spider-Man 2 eventualmente se desvanecerá y el juego no seguirá siendo atractivo a largo plazo.

Jaffe especula que desarrolladores de alto nivel como Cory Barlog ya han notado este enfoque formuláico de PlayStation y que sus próximos juegos marcarán un cambio masivo de este estilo de juego. El exdesarrollador concluyó que si todavía trabajara en Sony y tuviera un puesto de autoridad creativa, abogaría por discusiones sobre el paisaje mediático siempre cambiante.

Sin embargo, a pesar de sus preocupaciones y su punto de vista crítico hacia Spider-Man 2, reiteró que estaría entre los millones de propietarios de PlayStation que comprarán el juego al lanzamiento. A diferencia de los pensamientos de David Jaffe, el sentimiento general sobre Spider-Man 2 ha sido abrumadoramente positivo.

No obstante, plantea puntos interesantes en su video de discusión y quizás Sony podría beneficiarse al experimentar con ideas nuevas y diferentes géneros junto a los juegos de acción-aventura cinematográficos por los que se ha hecho más conocido.

Vía: Tech 4 Gamers

Nota del editor: Creo que tiene razón pero, el juego se va a vender como pan caliente y esto es un negocio, ¿creen que le importa a PlayStation? El día que bajen las ventas, seguramente aplicarán un cambio que a lo mejor hasta ya tienen pensado.