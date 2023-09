Scorsese opina acerca de las películas de super héroes

En un extensa publicación de GQ, el director Martin Scorsese habló sobre la cultura de cómics y franquicias, un tema sobre el cual ha hablado bastante en el pasado. Cuando le preguntaron sobre esas superproducciones, Scorsese dijo que su omnipresencia podría tener un impacto negativo en el público que no está familiarizado con otros tipos de películas.

Cuando el entrevistador sugirió que es posible que el público ya crea eso, Scorsese estuvo de acuerdo.

“Ya lo creen”, dijo. “Lo que significa que tenemos que luchar más fuerte. Y tiene que venir desde la base. Tiene que venir de los propios cineastas. Y tendrás, ya sabes, los hermanos Safdie, y tendrás a Chris Nolan, ¿sabes a lo que me refiero? Y atácalos desde todos los lados. Atácalos desde todos los lados y no te rindas. Vamos a ver qué tienes. Sal ahí afuera y hazlo. Ve y reinventa. No te quejes de ello. Pero es cierto, porque tenemos que salvar el cine”.

El director también habló sobre la definición de la era del streaming de contenido, en contraposición al cine real.

“Creo que el contenido fabricado realmente no es cine”, dijo, añadiendo, “es casi como si la inteligencia artificial hiciera una película. Y eso no significa que no tengas directores increíbles y personas de efectos especiales haciendo hermosas obras de arte. Pero ¿qué significa? ¿Qué te dan estas películas? Aparte de una especie de consumación de algo y luego eliminarlo de tu mente, de todo tu cuerpo, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces, ¿qué te está dando?”.