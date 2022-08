Actualmente, Cult of the Lamb es uno de los juegos indies más aclamados del año. Sin embargo, este título no está libre de controversias, ya que se ha señalado que la razón por la cual esta entrega no está disponible en Xbox Game Pass, es porque PlayStation pagó para evitar esto. Sin embargo, Devolver Digital ha aclarado esta situación.

Como parte de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, Brasil actualmente está investigando esta adquisición, y en este proceso se han revelado varios detalles interesantes. Fue aquí en donde la compañía de Redmond acusó a Sony de pagarle a los desarrolladores para evitar que sus juegos lleguen a Game Pass. Es así que Gary Whitta, miembro de Kinda Funny Games, mencionó que este había sido el caso con Cult of the Lamb:

“Alguien me dijo que parte de la razón por la que [Cult of the Lamb] no está en Game Pass es que Sony pagó [al desarrollador] para que no lo pusiera en Game Pass”.

Considerando las declaraciones de Microsoft, muchos llegaron a creer esto. Sin embargo, Devolver Digital, quienes se encargaron de la publicación de este juego, han aclarado la situación, y han señalado que “esto es absolutamente falso”. De esta forma, queda más que claro que Cult of the Lamb no llegó a Xbox Game Pass por otras razones, y no porque Sony pagó por ello.

En temas relacionados, Death Stranding llegará a Xbox Game Pass la próxima semana. De igual forma, estos son los nuevos juegos para el servicio.

Nota del Editor:

Aunque es cierto que Sony ha pagado para que ciertos juegos no lleguen a Game Pass, esto no significa que todos los títulos que no estén disponibles en este servicio tienen dinero de la compañía japonesa. Solo espero que esto no comience un sin fin de teorías de este tipo.

Vía: The Gamer.