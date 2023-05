Actualización de PS5 arregla problema con la retrocompatibilidad

Algo que ha gustado mucho a los usuarios de PlayStation con la actual generación de consolas es la posibilidad de tener retrocompatibilidad con PS4, pues así pueden guardar su consola antigua y usar todos sus juegos pasados ahora con mayor rendimiento posible. Sin embargo, se reportó que no todos funcionan muy bien, siendo uno de ellos un clásico infaltable.

Este es para sorpresa de muchos, Shadow of The Colossus, siendo el remake que desarrolló Blue Point hace algunos años, y que ha creado discusiones entre los fans del original o quienes están abiertos a cambios. Y algo que se debe resaltar, es que no estaba funcionando bien en PS5, con errores de carga de texturas y más elementos en pantalla.

Sin embargo, todo esto se ha solucionado recientemente, pues en una nueva actualización del dispositivo las cosas se han corregido, por lo que ahora el título debería de correr de la manera más perfecta posible. Al menos eso es lo que se ha comentado en distintos foros de Reddit donde se hablaba sobre lo mal que estaba optimizado el título para correr en PS5.

Recuerda que Shadow of the Colossus está disponible en PS4 y se puede correr en PS5.

Vía: Reddit

Nota del editor: Yo lo jugué originalmente en PS4, pero no lo tengo en sí porque me lo prestaron hace años. Entonces, este será el momento perfecto para comprarlo en físico y reunirlo con The Last Guardian.