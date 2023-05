Nicolas Cage revela posible trama de Contracara 2

Una de las películas más queridas de la cultura pop es Contracara, la cual vio a dos grandes actores de Hollywood enfrentarse, estos son ni más ni menos que John Travolta y Nicolas Cage. Por esa misma razón, se ha estado pidiendo una secuela en regla, y si bien no hay señales tan evidentes, los propios protagonistas están entusiasmados con la idea.

En una entrevista reciente, se le preguntó a Nicolas Cage sobre su interés de hacer la secuela, teniendo como respuesta que ha estado en conversaciones para que sea posible , incluso con la dirección de la persona encargada de la primera entrega. Y también habló un poco de la trama que tendría a los hijos del elenco principal enfrentados en una lucha predestinada.

Aquí lo que comentó:

Creo que Contracara es una secuela que se presta a muchos giros y vueltas e imprevisibilidad. Es casi como si tuvieras en cuenta la idea de la descendencia y Castor y Sean teniendo hijos y estos niños crecen, entonces se convierte en tres ajedrez tridimensional, y luego no somos solo los dos, John Travolta y yo, somos cuatro de nosotros jugando ping-pong y yendo a diferentes niveles, y se vuelve aún más complejo. Creo que hay mucho terreno fértil allí.

Por ahora, no se ha confirmado que esta secuela pueda ser una realidad. La primera entrega se puede disfrutar en servicios de streaming, esto para quienes no conozcan nada del por qué se está pidiendo insistentemente crear la segunda parte.

Vía: Collider

Nota del editor: La verdad yo no he visto ni la primera cinta, pero he escuchado bastante sobre lo importante que fué por juntar a dos grandes figuras del cine. Ya veremos si después termina haciéndose la secuela.