Actor original de Crash Bandicoot ha fallecido

Desde la época de los 32 bits, la gente se ha acostumbrado a que muchos de los videojuegos tengan actuación de voz, esto va desde Spyro The Dragon hasta otros recordados como los lanzamientos de Disney en PlayStation. Una de las actuaciones más significativas es en la trilogía de Crash Bandicoot con sonidos que se van a quedar para siempre en la mente del usuario.

Y justo hay malas noticias para quienes son seguidores de la franquicia creada por Naughty Dog, pues se reportó que la voz de varios personajes, en las que se incluye al Dr. Neo Cortex y hasta el propio Crash, ha fallecido. El profesional en cuestión es Brendan O’Brien quien se reportó caído a sus 61 años de edad, hecho que ocurrió en el mes de marzo.

Today is a sad day for Crash Bandicoot fans. On March 23, 2023, voice of the titular character, Brendan O'Brien, had passed away. My condolences goes out to his friends and family. pic.twitter.com/RBr4kHfu01

