Actor de Rambo decide quién será su sucesor

Siempre hay personajes dentro de la industria del cine que van a quedarse para la posteridad, pero no será lo mismo para los actores que les dieron vida en un inicio, más cuando se trata de interpretaciones live action, pues existe el factor de que el ser humano no es eterno. Sylvester Stallone es consciente de este factor, por lo que se encuentra buscando a la nueva cara que va a asumir el papel de Rambo, uno de los héroes de acción más grandes de la pantalla, y parece que ya ha encontrado al indicado.

Mediante una entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon, el actor a comentado que no estaría para nada mal que el co-estrella de la cinta de Barbie, Ryan Gosling, podría dar un buen desempeño para hacer el reboot de esta franquicia, pues tiene muchos años sin salir alguna cinta. De hecho, en tos momentos hay pláticas de llevarla a cabo, pero los dueños de los derechos aún no encuentran la forma de implementar la idea para los tiempos que corren en cuanto a temática.

Aquí sus palabras:

Lo conocí para cenar y por supuesto que somos muy diferentes. Él se ve bien, yo no. Pero él dijo: ‘Estoy fascinado por Rambo’. Fui a la escuela como Rambo y me echaron. Y pensé: ‘Eso es interesante’. Si alguna vez le paso el personaje, será a él.

Para quien no conozca bien la franquicia de Rambo, aquí una ligera sinopsis: