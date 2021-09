Danny Trejo y Rambo llegarán a Far Cry 6

Far Cry 6 está a un mes de distancia, y el día de hoy Ubisoft ha compartido un tráiler que nos da una mirada al contenido adicional que llegará al juego después de su lanzamiento. Junto a las misiones y armas extra, también estarán disponibles tres colaboraciones gratuitas con Stranger Things, Rambo y el actor Danny Trejo.

Una vez terminada la aventura principal, los jugadores tendrán acceso a Insurgencias Semanales y Operaciones Especiales. Las primeras nos dan la oportunidad de obtener equipo adicional al rastrear y eliminar un nuevo objetivo en algún lugar de la isla de Yara cada semana.

Por otro lado, las Operaciones Especiales, nos permiten robar armas químicas de traficantes en áreas nuevas y únicas alrededor del mundo y llegar al punto de extracción antes de que se sobrecalientan. Dos operaciones especiales, Mesozoico y Maceo, estarán disponibles en el lanzamiento y cuatro más llegarán en una fecha posterior. Todo esto se puede jugar solo o en modo cooperativo para dos jugadores.

Aunque por el momento no hay información detallada sobre las colaboraciones con Stranger Things, Rambo y el actor Danny Trejo, parece que estas estarán relacionadas con las Operaciones Especiales. Ahora, ese fue el contenido gratuito, y a continuación te hablamos sobre el material que tendrá un costo adicional.

Como parte del pase de temporada, el cual también se puede conseguir como parte de las ediciones Gold, Ultimate y Collector del juego, podrás jugar como Vaas Montenegro, Pagan Min y Joseph Seed, icónicos villanos de la serie, en tres episodios inspirados en un sistema estilo roguelite. El episodio 1, titulado Vaas: Insanity, llegará en noviembre, mientras que los episodios 2 y 3, Pagan: Control y Joseph: Collapse respectivamente, estarán disponibles en enero y marzo del próximo año.

Por último, los dueños del Pase de Temporada también tendrán una copia de Far Cry 3 Blood Dragon. Far Cry 6 estará disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 7 de octubre. En temas relacionados, aquí te decimos cómo obtener Far Cry 3 gratis. De igual forma, estos son los requerimientos para nueva entrega en PC.

Vía: Far Cry