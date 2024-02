Embracer Group cancela cantidad masiva de juegos

Hace un par de años la compañía conocida como Embracer Group se dio a conocer de forma mundial por un hecho en concreto, y eso fue el adquirir las franquicias occidentales de las cuales Square Enix se estaba deshaciendo, pues no le habrían funcionado como hubiera querido. Desde ese momento han estado en el foco de atención pero no de forma tan positiva, pues se reportaron un par de fracasos en títulos que ellos tenían como AAA, entre ellos PayDay 3 y también el regreso de Saints Row que no despegó.

Eso nos lleva a un nuevo reporte, en el que dieron a conocer que como parte de un plan de reestructuración estarían cerrando algunos estudios de desarrollo y también cancelando juegos que no tienen el potencial para destacar en ventas. Según lo reportado desde junio, la empresa tenía 153 juegos no anunciados en desarrollo entre estudios internos y estudios externos que estaba financiando, el número cayó a 138 en su segundo trimestre y a 124 en su tercer trimestre finalizado en diciembre, significa que 29 juegos se descartaron.

Hace poco tiempo, el director general de Embracer, Lars Wingefors,ha mencionado lo siguiente:

Como parte del programa de reestructuración, Embracer todavía tiene en curso algunos procesos de desinversión estructurados más importantes que podrían fortalecer nuestro balance y reducir aún más el gasto de capital. Los procesos se encuentran en etapas maduras. Es importante añadir que algunas empresas podrían iniciar una reestructuración antes de que se anuncie cualquier desinversión.

Con eso en mente, se puede deducir que la eliminación de puestos de trabajo, estudios y juegos realmente no va a expandirse mucho más, y los proyectos en el tintero como el nuevo Tomb Raider siguen ahí. Aunque si se siguen reportando fracasos, es posible que sigan tomando su visión de dar prioridad a los inversores. Ya dependerá de la recepción de los juegos si todo se mantiene estable.

Vía: VGC

Nota del editor: No dijeron qué corte eran los juegos, por lo que muchos de ellos podrían tratarse de experiencias para los celulares. También, es posible que algunos solo se encontraran en etapas de planeación, pero ningún trabajo avanzado, pues ahí sí habría un error.