Activision desmiente desaparición de Call of Duty: Mobile

Parte de la telenovela acerca de la posible adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft desató una nueva controversia, y es que en uno de los documentos emitidos por la casa del Xbox se hablaba de desaparecer la marca Call of Duty: Mobile tras el lanzamiento de Warzone Mobile.

Activision está tratando de calmar a los desesperados fans de Call of Duty: Mobile después de que durante una presentación legal la semana pasada sugiriera que el estudio ya está planeando el fin del juego. En un tweet hoy, el equipo de Call of Duty: Mobile dijo que planeaba continuar apoyando el juego “a largo plazo”, llamándolo una parte importante de la franquicia.

El futuro a largo plazo de Call of Duty: Mobile se puso en duda el 8 de marzo, como parte de las negociaciones legales en curso en el Reino Unido sobre la propuesta de Microsoft de comprar Activision Blizzard por poco menos de $69 mil millones. Microsoft ha estado minimizando repetidamente el poder de Activision en la industria de los videojuegos en un intento por frenar las preocupaciones antimonopolio de la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido, y aplicó el mismo tratamiento a los juegos móviles de Activision Blizzard en una presentación legal la semana pasada. Específicamente, la respuesta de Microsoft fue:

“Se espera que CoD: Mobile sea eliminado gradualmente con el tiempo (fuera de China) con el lanzamiento de Warzone Mobile“.

Warzone Mobile está programado para salir este año, llevando la experiencia de battle royale de Call of Duty a dispositivos Android y iOS. Warzone Mobile representa el intento de Activision por unificar la franquicia de Call of Duty, compartiendo tecnología, progreso, socialización y pagos entre los juegos principales, Warzone y Warzone Mobile. En estos momentos, Call of Duty: Mobile cuenta con su propio pase de batalla y temporadas independientes.

“Estamos comprometidos con Call of Duty: Mobile como una parte importante de toda la franquicia Call of Duty y de nuestra estrategia para móviles. Tenemos a los mejores fans del mundo y nuestra intención es continuar ofreciendo soporte al juego con un robusto plan de nuevo contenido, actividades y actualizaciones para darle larga vida a Call of Duty: Mobile”

El tweet del equipo de Mobile tiene como objetivo mantener a los jugadores actuales invertidos en el juego. No profundiza en detalles sobre cuánto tiempo durará el ciclo de vida del juego, y no aborda directamente la sugerencia de Microsoft de que el juego eventualmente se cerrará en todas partes excepto en China. Pero promete que Call of Duty: Mobile seguirá existiendo durante un tiempo más.

Vía: Engadget

Nota del editor: Ahí les va mi predicción: Microsoft sí va a terminar comprando Activision Blizzard, el destino de Call of Duty: Mobile dependerá de la decisión de los reguladores europeos, si su desaparición ayuda a agilizar la compra, va a suceder sin arrepentimientos. Tal vez en un futuro podría resurgir igual que la próxima era de los dinosaurios, la cual, de acuerdo a las profecías, llegará antes que el Nintendo Switch 4, el PlayStation 12 y el Xbox One-Alpha-One Series X/Y/Z.