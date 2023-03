Doug Bowser: Todavía hay Switch para rato

La última consola de Nintendo, Switch cumplió 6 años este mes y, tomando en cuenta el ciclo de vida promedio de las consolas, algunas personas piensan que es momento de ir retirándola del mercado para abrir paso a la siguiente generación. Aunque, Nintendo siempre intenta extender la vida de sus consolas lo más que se pueda y no hay una verdadera razón aún para despedir al Switch.

Probablemente hayas oído que muchos analistas creen que el nuevo hardware de Nintendo podría salir a finales de 2024, aunque se espera que se revele al público este mismo año. Sin embargo, según el presidente de Nintendo of America, en una entrevista con The Daily Mail, los planes de la compañía pueden ser diferentes, ya que todavía no hay nada que mostrar en cuanto a un posible sucesor.

“A medida que llegamos al séptimo año de Nintendo Switch, las ventas siguen siendo sólidas. Creo que todavía tenemos una línea de juegos muy, muy fuerte por venir. Como dijo recientemente el Sr. Furukawa, estamos entrando en un territorio desconocido con la plataforma. Es emocionante ver que la demanda sigue ahí. Así que no hay nada que anunciar respecto a alguna consola o dispositivo futuro, ya que todavía nos sentimos muy optimistas sobre Nintendo Switch”, declaró Bowser.

El ejecutivo aprovechó para destacar que siguen siendo la única oferta de hardware “híbrido” consola casera/portátil y que con sus capacidades únicas puede continuar vendiendo sin problemas por más años.

“Debo tener cuidado con lo que personalmente me gustaría ver (en un nuevo hardware). Pero lo que puedo compartir es que una de las razones por las que estamos muy seguros de que Switch puede tener un rendimiento sólido en los próximos años es que sigue siendo realmente ese dispositivo único que puedes usar de distintas formas, en casa o fuera. Una de las cosas que buscamos siempre es cómo podemos sorprender. ¿Cómo podemos introducir nuevas formas únicas de jugar? Eso siempre está en nuestra mente”, concluyó el presidente de Nintendo of America.

Vía: The Gamer

Nota del editor: Nintendo tiene razón en cuando a que su consola fue la primera y única en ser un híbrido, pero yo no estaría tan seguro como Bowser al declarar que esto es suficiente para sobrevivir por mucho tiempo, ¿sabrá el presi lo que es un Steam Deck?