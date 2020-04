AC: NH se ha convertido en el lanzamiento digital más exitoso de marzo en la historia

Marzo fue un gran mes para las ventas digitales en la industria de los videojuegos. De esta forma, se ha reportado que Animal Crossing: New Horizons ha establecido un nuevo récord al lograr vender más de cinco millones de unidades digitales durante el mes pasado.

Un reporte por parte de SuperData ha revelado que el juego de Nintendo Switch ha superado a Call of Duty: Black Ops III, quien tenía previamente este récord. Para poner en perspectiva este logro, este número de New Horizons “es similar” a las ventas digitales combinadas del primer mes de Super Smash Bros. Ultimate y Pokémon Sword and Shield.

Animal Crossing: New Horizons no deja de ser un éxito a nivel mundial. Constantemente se encuentra en la lista de los juegos más vendidos de diferentes regiones. En Japón ya se ha posicionado como el segundo juego físico mejor vendido, y está en camino de derrocar a Super Smash Bros. Ultimate en esta categoría. En Estados Unidos se ha revelado que este fue el tercer mejor lanzamiento en la historia de Nintendo en ese país.

SuperData también reveló que los ingresos mundiales de juegos digitales en marzo alcanzaron un total récord mensual de $10 mil millones a medida que las ventas de juegos aumentaron luego de la introducción de medidas de aislamiento social diseñadas para combatir el coronavirus.

Vía: SuperData