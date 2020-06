A Way Out, Titanfall 2 y más juegos de EA ya están disponibles en Steam

Después de que EA abandonó Steam en 2013, la compañía responsable por Star Wars Jedi: Fallen Order, ha estado regresando poco a poco a esta tienda virtual en las últimas semanas. Juegos como Mass Effect 3, Unravel Two, Battlefield V y muchos más ya están disponibles, y el día de hoy está listo volvió a crecer.

El catálogo de juegos de EA en Steam se ha expandido una vez más para incluir Titanfall 2, Dead Space 3, The Sims 4, Need for Speed: Most Wanted y A Way Out. Cada vez faltan menos juegos de esta compañía en llegar a la tienda virtual, y con la presentación de EA Play Live 2020 el día de hoy, es posible que tengamos alguna novedad sobre la llegada de EA Access a Steam.

Recuerda que la presentación de EA Play Live 2020 se llevará a cabo el día de hoy a las 6:00 pm (hora de la Ciudad de México), y aquí podrás disfrutarla en vivo. De igual forma, es posible que la rumoreada Mass Effect Trilogy Remastered no sea anunciada el día de hoy.

Vía: EA