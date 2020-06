Rumor: Mass Effect Trilogy Remastered no será anunciada durante el EA Play de hoy

La trilogía remasterizada de Mass Effect es posiblemente uno de los secretos peores guardados de estos últimos meses. Debido a todos los rumores y filtraciones que han surgido al respecto, la existencia de este proyecto es prácticamente innegable. Dicho esto, lo mejor es que no esperes verla durante la presentación EA Play de hoy.

De acuerdo con información de VentureBeat, Mass Effect Trilogy Remastered no sería anunciada el día de hoy, esto debido a que EA quiere que BioWare forme parte del evento únicamente si tienen algo que mostrar sobre Dragon Age 4 o la reestructuración de Anthem, y parece que todavía no están listos para eso. Como tal, la compañía no quiere darle tiempo a BioWare solo para anunciar dicha remasterización, así que su revelación podría llegar más tarde.

Tomando en cuenta esto, aún así aseguran que esta trilogía sí llegará este año para consolas actuales, tal y como se había reportado anteriormente, solo que no sabremos de su existencia oficial hasta después. De igual manera, se dice que EA tiene otro equipo trabajando en la remasterización, pues BioWare tiene las manos muy ocupadas en estos momentos.

Recuerda que el evento EA Play se llevará a cabo el día de hoy a partir de las 6:00 PM hora de México, y aquí en Atomix vas a poder seguir la transmisión con nosotros.

