Luce a la moda con estas playeras y sudaderas de Animal Crossing

En el pasado hemos visto como las herramientas de personalización en Animal Crossing: New Horizons se han usado para que varias compañías logren promover alguna línea de ropa, u ofrecerle la oportunidad de los jugadores de expresarse mediante la vestimenta. Ahora es momento de hacer lo mismo en la vida real con estas increíbles playeras de Animal Crossing.

Nintendo ha creado una colaboración con Graph para ofrecerle al público una línea de ropa temática de Animal Crossing. Aquí podemos encontrar playeras, sudaderas, gorras y hasta una botella de agua. El precio varía entre producto, pero todo se encuentra en un rango de $30 y $70 dólares.

Fun new shirts featuring #AnimalCrossing: New Horizons are available now!

👕: https://t.co/WKYHNDS7QC pic.twitter.com/sy2Rk8GR4S

