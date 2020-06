Ya puedes conseguir Pathway gratuitamente gracias a la Epic Games Store

Otro jueves ha llegado, así que es momento de incrementar tu colección de juegos gratuitos para PC. Al igual que todas las semanas en los últimos meses, la Epic Games Store te ofrece la oportunidad de conseguir un juego con un descuento del 100%. En esta ocasión estamos hablando de Pathway.

Pathway es un título de estrategia y aventura con combates por turnos. En el juego controlarás a un grupo de exploradores que están en búsqueda de tesoros y secretos en diferentes templos, tumbas y desiertos. Sin embargo, no eres el único en busca de las riquezas de este mundo.

Recuerda, tienes hasta el 25 de junio para agregar Pathway a tu colección. De acuerdo con Epic Games, a partir del próximo jueves y hasta al 2 de julio, los jugadores tendrán la oportunidad de obtener AER Memories of Old y Stranger Things 3: The Game con un descuento del 100%.

Vía: Epic Games Store