The God of Highschool, nuevo anime de Crunchyroll, estrena tráiler

Crunchyroll realmente se está esforzando por permanecer relevante durante la guerra de los servicios de streaming. Bajo el nombre de “Crunchyroll Originals“, la plataforma busca ofrecer sus propios animes y uno de ellos es God of High School, el cual ha lanzado un último tráiler que nos revela su fecha de estreno.

La historia, que se centra alrededor de un estudiante llamado Jin que se ha autoproclamado como el “estudiante más fuerte de todos”, se unirá a cosas como In Spectre y Tower of God como uno de las grandes y nuevas producciones que fueron creadas en parte gracias a Crunchyroll.

The God of High School también será producido por el mismo estudio de animación que actualmente se encuentra trabajando en la temporada final de Attack on Titan, Studio MAPPA, y con base en las animaciones que se pueden ver en el tráiler, no cabe duda que habrá mucha calidad en este nuevo anime. God of High School sigue la misma fórmula de los Shonen, enfocándose en batallas donde los combatientes buscarán coronarse como el Dios de la Secundaria.

Fuente: Crunchyroll