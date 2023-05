A Plague Tale: Requiem recibe importante actualización

El año pasado se lanzó uno de los juegos más exigentes en cuanto a gráficos, A Plague Tale: Requiem, el cual sorprendió a los fans en todo aspecto posible, solo que quedó a deber con un detalle técnico que muchos pensaban se había quedado en el olvido. Y ahora, el equipo de desarrolladores nos confirma que una nueva actualización ha llegado al juego.

Esto es ni más ni menos que el modo rendimiento, mismo que permite correr el título a 60 cuadros por segundo, pero que claro, dejará de lado un poco el tema de los gráficos para poder cumplir el cometido. Lo mejor, es que no habrá que esperar nada de tiempo, pues el parche ya se encuentra disponible en todas las plataformas donde el videojuego fue lanzado.

Rat game just got even better.#APlagueTaleRequiem's Performance Mode is live, with a 60 FPS mode for PS5 and Xbox Series X as well as additional graphic options for PC! pic.twitter.com/czYplldfqt

— Focus Entertainment (@Focus_entmt) May 10, 2023