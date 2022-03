5 cómics que debes leer antes de ver The Batman

Faltan solamente unos cuantos días más para el estreno de The Batman, película que sin duda alguna es de las más anticipadas para este año. Lo nuevo de Matt Reeves recibió muy buenas calificaciones por parte de la crítica, por lo que los fans no podrían estar más emocionados. Este largometraje se inspiró en algunas de las historias más icónicas dentro de los cómics de este héroe, así que por aquí te recomendamos cinco cómics que debes leer antes de ver The Batman.

Batman: Year One

Year One casi siempre ha sido citado como una de las mayores influencias para adaptar a Batman a la pantalla grande, y es fácil ver el por qué. Esta clásica historia escrita por Frank Miller nos cuenta las aventuras de Bruce Wayne durante su primer año como el titular héroe, mientras que al mismo tiempo también nos relata cómo es que Jim Gordon va avanzando por la jerarquía de la policía de Ciudad Gótica. Es una historia que simplemente no te puedes perder.

Batman: Ego

El propio Reeves llegó a declarar que Batman: Ego había sido de sus más grandes inspiraciones para la película. Es una historia que examina a profundidad el aspecto psicológico del personaje y cómo es que Bruce Wayne lidia con todo este enojo y remordimiento que lo persigue desde la muerte de sus padres. Esta temática parece que también será explorada en The Batman, por lo que Batman: Ego te dará una probadita de lo que puedes esperar en la pantalla grande.

Batman: The Long Halloween

Muchas veces nos olvidamos de que Batman también es conocido como El Mejor Detective del Mundo, aunque esto raramente ha sido explorado en el cine. The Long Halloween nos muestra a este héroe durante sus primeros años en su cruzada contra el crimen pero lo más interesante de este cómic es la forma en que Jeph Loeb, su escritor, retrata las habilidades de Batman como detective. Además de que El Acertijo, el Pingüino, y Catwoman juegan un papel importante durante la historia de este cómic.

Batman: Zero Year

Este comic es un reboot sobre los orígenes de Batman, pero también introduce unos cuantos conceptos bastante interesantes que Reeves parece haber tomado como inspiración para su película, como un traje con más armadura y una motocicleta. Tenemos un Batman mucho más serio y una historia con un tono más oscuro, sin mencionar que el Acertijo es uno de los principales villanos del cómic. Definitivamente vale la pena echarle un vistazo si piensas ver The Batman este fin de semana.

Batman: Hush

Hush es una de las mejores historias de Batman. Esencialmente es una historia detectivesca que narra la llegada de Hush a Ciudad Gótica y cómo es que ha estado manipulando la vida de todas las personas alrededor de Bruce Wayne. La relación entre Catwoman y Batman es explorada con mayor profundidad, y el Acertijo nos desmuestra por qué es uno de los villanos más aterradores del héroe tras haber descubierto quién es en realidad el guardián de Ciudad Gótica.