Desde su lanzamiento en 2017, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha recibido un montón de mods, pero al menos hasta la fecha, ninguno de ellos ha agregado funciones multiplayer al aclamado título del Nintendo Switch. Eso podría cambiar dentro de poco, ya que un YouTuber está dispuesto a pagar hasta $10 mil dólares para el modder que logre añadir un modo online.

‘PointCrow‘ un YouTuber, streamer y modder, está ofreciendo $10 mil dólares a quien pueda crear un mod que añada funciones multiplayer a BOTW. De hecho, este individuo incluso elaboró un documento en donde detalla exactamente lo que debe tener este mod para cobrar la recompensa.

I’M PUTTING A $10,000 BOUNTY ON THE CREATION OF A BREATH OF THE WILD MULTIPLAYER MOD terms & conditions read here: https://t.co/oOfIbZQQTa #breathofthewild #botw #zelda pic.twitter.com/e287bFE740 — eric (@PointCrow) November 10, 2021

Algunos de los requisitos indican que dicho mod debe ser completamente gratis con hasta cuatro jugadores y cada uno con su propio inventario. Los jugadores no deben estar limitados en cuanto al movimiento dentro del mapa y el juego no necesita ser iniciado desde el principio. También exige que los FPS se mantengan en mínimo 28 en todo momento y no necesariamente debe correr en Switch.

Nota del editor: Conociendo a la comunidad de modders, existe una enorme posibilidad de que alguno de ellos eventualmente logre crear el mod que este YouTuber está buscando. Seguro que no será una experiencia sencilla, pero con tanto dinero de por medio, uno que otro seguro sí se esforzará.

Via: IGN