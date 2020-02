Yacht Club Games realizará una presentación la siguiente semana

Yacht Club Games es uno de los estudios independientes más aclamados de años recientes, tal vez no tengan un gran catálogo de juegos, pero nadie puede negar la importancia de Shovel Knight en la industria actual. De esta forma, la próxima semana realizarán una presentación en vivo en donde veremos qué proyectos tienen en puerta para el futuro.

El segundo Yacht Club Games Presents se llevará a cabo el próximo 26 de febrero a las 11:00 am (hora de la Ciudad de México). Aunque no han revelado qué podemos esperar de este presentación, seguramente veremos algo relacionado a Shovel Knight Dig, Cyber Shadow, y alguna otra sorpresa.

You've been patient and we've been hard at work! The 2nd official Yacht Club Games Presents is dropping Wednesday, Feb. 26th at 9AM PT! https://t.co/iof83If747

Tell your friends and rev up your excitement, we've got a boatload of NEW updates and announcements coming your way! pic.twitter.com/o1TP1BTjJl

— Yacht Club Games (@YachtClubGames) February 19, 2020