Ya se agotaron las preventas del Analogue Pocket

La semana pasada, se anunció que el Analogue Pocket se había retrasado hasta 2021, pero la buena noticia es que podrías asegurar el tuyo gracias a un sistema de preventas que empezaría a partir de hoy. Bueno, pues en menos de 24 horas, los responsables detrás de este ambicioso proyecto revelaron que ya se agotaron, pero tranquilo, pues aseguran que hay más en camino.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Analogue publicó lo siguiente:

“Las preventas del Pocket ya se agotaron. Estaremos produciendo más para satisfacer la demanda durante esta desafortunada situación global.

Regístrate para ser notificado cuando el Pocket y sus accesorios estén disponibles nuevamente.

Pocket pre-orders are sold out. We will be producing more and do our best to meet demand during this unfortunate global state of affairs.

Signup at https://t.co/E3wd4IdMbE to be notified by email when we are able to make Pocket + accessories available again. pic.twitter.com/K3is9xG5uk

— Analogue (@analogue) August 3, 2020