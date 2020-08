Take-Two defiende el aumento de precio para sus juegos next-gen

El mes pasado, 2K Games reveló que NBA 2K21 tendría un costo de $70 dólares para las nuevas consolas. Esto, por supuesto, provocó mucha especulación sobre un posible aumento de precio en los juegos de PS5 y Xbox Series X, pero parece que por ahora solo han sido ellos los que lo aumentaron. Ahora, el CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, salió a defender dicho aumento.

Durante una entrevista con GamesIndustry.biz, Zelnick justificó subir el precio de los juegos next-gen con el siguiente argumento:

“No ha habido un incremento para los juegos AAA por mucho tiempo, a pesar de que el costo por producirlos ya es mucho mayor. Creemos que con el valor que ofrecemos a nuestros clientes… y el tipo de experiencia que solo puedes tener en la siguiente generación de consolas, el precio está justificado.”

Zelnick aclaró que no todos los juegos tendrán un aumento de precio, pero en el caso de NBA 2K21, el ejecutivo dijo que este título ofrece muchas horas de entretenimiento, por que lo subir su costo tiene sentido.

Como decía antes, no todas las compañías están haciendo esto, pero hasta ahora se desconoce qué otras podrían seguir este mismo ejemplo. De hecho, Ubisoft confirmó recientemente que ellos no tienen planes de aumentar el costo de sus juegos para PS5 y Xbox Series X, al menos no por ahora.

