Ya salieron las primeras imágenes de El Conjuro 3

Han pasado ocho años desde que El Conjuro llegó a cines, y desde entonces, la franquicia se ha consolidado como una de las más fuertes en el género del terror. Como tal vez ya estés enterado, este año se estrenará The Conjuring: The Devil Made Me Do It, secuela de la película de 2016, y acá puedes ver sus primeras imágenes.

Cortesía de IGN, te dejamos las primeras imágenes de este futuro largometraje. Recuerda dar click sobre cada una de ellas para verla en alta resolución.

El Conjuro 3 se enfocará en la investigación de Warrens en el año de 1981, donde un hombre alegó que el diablo lo obligó a matar a su casero. Esta fue la primera vez que alguien utilizó esta defensa en la corte. Por supuesto, la secuela contará con el regreso de Patrick Wilson y Vera Farmiga.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It se estrenará el próximo 4 de junio en cines y HBO Max.

Fuente: IGN