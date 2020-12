Ya puedes crear tus propias disculpas al estilo de CD Projekt Red

Si hay un color que puede representar el 2020 de la mejor forma y al mismo tiempo causar terror en los corazones más valientes de la humanidad, es el amarillo. Así es, a lo largo de este año, el tono amarillo atormentó a millones de personas, ya que CD Projekt Red utilizó este matiz para anunciar retraso tras retraso de Cyberpunk 2077, y cuando el juego por fin estuvo disponible, el mismo fondo fue aprovechado para emitir disculpas. Ahora, gracias a un fan, tú puedes hacer uso de este color y crear tu propia carta de disculpas.

El creador de esta gran obra es Foone Turing, quien modificó su previo trabajo, conocido como Death Generator, el cual creaba mensajes al estilo del famoso “You Die” de Dark Souls. En sí, este nuevo generador de mensajes permite que cualquier persona logre crear una disculpa que se ve exactamente como la original de CD Projekt Red.

OK I made a cyberpunk apology generator. It's a hacked up death generator designed to make an image that looks like cd project red is apologizing… I thought I'd hack this together real quick while the meme is ongoing.

Play with it here: https://t.co/EgXmqbokwH pic.twitter.com/8GCyudciDJ

— foone (@Foone) December 19, 2020