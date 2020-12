Fortnite le rinde homenaje a Chadwick Boseman con un nuevo tráiler y skin

Fortnite rápidamente creció en una plataforma de Marvel. Aunque Epic Games y la compañía de cómics habían colaborado en el pasado, no fue sino hasta la temporada pasada, que vimos una increíble cantidad de personajes y referencias a este mundo. Aunque este nuevo capítulo del battle royale está enfocado en los cazarrecompensas, recientemente llegaron skins de Black Panther, Captain Marvel y Taskmaster.

Como parte del paquete Marvel Royalty & Warriors, los jugadores pueden pagar $474 pesos para obtener las skins de los tres personajes previamente mencionados, una saludo inspirado en “Wakanda Forever” y un par de extras, esto lo puedes comprar aquí. De igual forma, se liberó un pequeño tráiler en donde se le rinde homenaje a Chadwick Boseman, quien trágicamente falleció el pasado mes de agosto, y al personaje de Black Panther.

The rightful king of Wakanda has come to the Island.

Black Panther, Captain Marvel and Taskmaster arrive in the @Marvel Royalty & Warriors Pack!

Grab the Pack in the Shop now. pic.twitter.com/qmaPtgZsII

— Fortnite (@FortniteGame) December 22, 2020