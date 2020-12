Ya puedes conseguir Metro 2033 Redux gratuitamente en PC

La Epic Games Store continúa ofreciendo juegos de forma gratuita. Como parte de su promoción de fin de año, todos los usuarios de PC tendrán la oportunidad de obtener un juego con un descuento del 100% cada día. En esta ocasión, todos los interesados ya pueden agregar Metro 2033 Redux a su librería inmensa de títulos.

Al igual que con Alien: Isolation y varios juegos más, todo lo que necesitas hacer es ingresar a la tienda digital de Epic Games, o entrar a este enlace, y listo. Es importante mencionar que solo tienes hasta el día de mañana, 23 de diciembre, a las 10:00 AM (hora de la Ciudad de México), para obtener Metro 2033 Redux de forma gratuita, ya que a esa hora otro título ocupará su lugar.

Welcome to your post-apocalyptic winter wonderland! Or… a new dark age for human civilization ⛄❄️

Metro 2033 Redux is yours for free! Claim it until December 23 (11:00 AM Eastern), and check back tomorrow for your next gift. https://t.co/zJZ9f4bfoB pic.twitter.com/JiSmLH5BqH

— Epic Games Store (@EpicGames) December 22, 2020