El último año se caracterizó por el lanzamiento de las consolas de nueva generación. El PlayStation 5 y el Xbox Series X|S han dominado la atención de millones de jugadores en todo el mundo. Sin embargo, en este mismo periodo de tiempo también llegó al mercado una nueva línea de tarjetas gráficas y procesadores, los cuales ocasionaron que los usuarios de PC tuvieran que actualizar su plataforma de preferencia con un equipo más potente y con los requerimientos que esta industria demanda. Aunque cuando hablamos de computadoras de escritorio esto se reduce a comprar un par de componentes adicionales, aquellos que gozan de las laptops dedicadas a los videojuegos tienen que básicamente adquirir un nuevo producto.

A principios de año tuve la oportunidad de probar una ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV, la cual ofrece una RTX 2060, una buena propuesta para el mercado, y que aún es una opción válida para muchos. Sin embargo, la industria ha evolucionado, y esto significa que un nuevo modelo ya está disponible. La versión de 2021, conocida como la GA401QM 2021, de esta laptop gaming no solo ahora ofrece una RTX 3060, sino que cuenta con una GPU moderno, y una serie de modificaciones, tanto interiores como exteriores, que valen mucho la pena.

Poder en un pequeño espacio

Uno de los mayores atractivo de las ASUS ROG Zephyrus G14 es su compactibilidad. A diferencia de otras laptops para jugar, esta línea de productos es fácil de llevar, no incómoda y su peso es básicamente inexistente. Este es un apartado en donde no hay cambios sustanciales entre el modelo GA401IV y su versión actualizada, lo cual es muy bueno. La GA401QM 2021 aún pesa 1.6 kg, algo sorprendente considerando que una tarjeta gráfica más grande y potente está incluida. De igual forma, seguimos contamos con solo 17.9 mm de grosor.

Respecto a su diseño, aún encontramos un modelo con un acabado de color blanco que le da el toque tecnológico que todos desean presumir, pero en esta ocasión también está disponible un nuevo diseño prismático, así como una variante en un tono negro bastante elegante. Seguimos sin encontrar luces RGB, lo cual puede ser una decepción para algunos. En el lateral derecho encontramos un puerto USB 3.2 Gen 2 Type-C con un display de 1.4 y PD, y dos USB 3.2 Gen 1 Type-A. También hay sitio para colocar un cierre Kensington. En el lado izquierdo puedes esperar otro puerto 3.2 Gen 2 Type-C, el cual es compatible con un DisplayPort 1.4 y Power Delivery, un puerto HDMI 2.0b, una entrada de audio de 3.5 mm y el conector del cable de alimentación propietario. El audio aún cuenta con bocinas inteligentes de 2×2.5 W, tecnología AMP y tweeter de 2×0.7W. La batería sigue siendo de 76 Whr, y el adaptador de 180w.

Fuera del nuevo color, exteriormente, el GA401QM 2021 es básicamente lo mismo que el GA401IV. Sin embargo, sus mayores diferencias las encontramos una vez que nos dirigimos a sus componentes.

Uno de los mayores cambios que nos ofrece el nuevo modelo, es su pantalla. El GA401QM 2021 cuenta con una FHD que ha aumentado de 120 Hz a 144 Hz con una gama de colores SRGB del 100%, validadas por Pantone y vienen con Adaptive Sync. Aunque la resolución es de 1080p, existe la posibilidad de aumentar esto hasta los 1440p, siempre y cuando estés de acuerdo con una tasa de Hz reducida. Una vez más, esto significa que toda la pantalla se usa para ofrecer una alta resolución y una experiencia de juego de primer nivel, esto a costa de un espacio para tener una cámara web frontal, algo que, considerando la situación actual, parece una decisión extraña. Sin embargo, tomando en cuenta el uso que muchos le dan a este tipo de productos, esto tiene más resultados positivos que negativos.

Ahora, la parte que muchos han estado esperando. La GA401QM 2021 llama mucho la atención, ya que, pese a su pequeño tamaño, esconde un monstruo gráfico. En esta ocasión encontramos una tarjeta gráfica de NVIDIA GeForce RTX 3060, la cual hará que todos los juegos de esta generación se vean incluso mucho mejor en comparación que un PS5 o Xbox Series X|S. De igual forma, una CPU AMD Cezanne R9-5900HS está integrada, de esta forma la laptop es capaz de correr todo lo que desees de una forma rápida, sin problemas y ofreciendo una calidad incomparable con otros productos de este estilo. Junto a esto, aquí podemos gozar de 32 GB de memoria y una SSD de 1 TB de M.2 NVMe PCIe 3.0.

La RTX 3060 en marcha

Todas estas mejoras suenan muy bien en papel. Una RTX 3060 es superior a la 2060 en más que solo sus números. Sin embargo, ¿qué significa todo esto cuando se pone en marcha? Bueno, creo que no hace falta decirlo, pero básicamente todos los juegos se ven y corren mucho, pero mucho mejor. Una vez más, comencé con los clásicos, como Call of Duty: Warzone y League of Legends, títulos que alcanzan los 60fps sin problemas en una resolución de 1080p. La tasa de refresco superior es una bendición en el battle royale, especialmente en los momentos más complicados de una partida. Este es el rendimiento básico con la configuración disponible al salir de la caja. Sin embargo, el AMD Cezanne R9-5900HS hace maravillas al momento de experimentar con las opciones disponibles.

Dependiendo del juego, puedes cambiar diferentes opciones, y la forma en que decidas configurar cada apartado es sumamente libre. Usualmente el rendimiento más alto requiere de más poder por parte de tu PC, lo cual significa que algunos apartados sufren. Sin embargo, este no es el caso con la GA401QM 2021. Desde tener varios juegos abiertos al mismo tiempo, hasta realizar diferentes tareas concurridas, parece que no hay nada que esta computadora, su CPU y todos sus componentes no sean capaces de lograr.

Junto a los clásicos, también pude experimentar de New World (puedes checar nuestro gameplay capturado en esta laptop aquí), Marvel’s Avengers, Horizon Zero Dawn, DOOM Eternal, Forza Horizon 4 y Age of Empires IV (puedes checar nuestro gameplay capturado en esta laptop aquí), todos en sus configuraciones más altas, y no hubo un solo momento en donde esta laptop me decepcionó con su desempeño. Sin embargo, y como sucede con este tipo de productos, la PC fácilmente se calienta provocando que largas sesiones de juego utilizando el teclado sean algo molestas. Las temperaturas no llegan al grado de quemar ni nada por el estilo, y simplemente se reducen a solo ser un inconveniente.

Ahora, el punto más importante para algunos es el precio, y la ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 2021 no es barata. A un precio de $49,999 pesos, este es un producto que tal vez sea difícil de recomendar. Actualmente una computadora con una RTX 2060 aún vale la pena y será suficiente para correr la mayoría de los juegos en el mercado. Aunque tener una RTX 3060 y una AMD Cezanne R9-5900HS ya incluidas son el punto de venta que verdaderamente llaman la atención, no hay algo en el mercado actual que exige tener este poder para funcionar de la manera más óptima.

Si tienes la intención de formar parte de la PC Master Race, pero no cuentas con el espacio que requiere una PC casera, la línea de ASUS ROG Zephyrus G14 es tu mejor opción en el mercado actualmente. La nueva GA401QM 2021 es una pequeña laptop que esconde un gigantesco poder, y algo que, si tienes el dinero disponible, no debes dejar pasar.