Ya hay una solución al problema CMOS en el PS5

Uno de los mayores problemas del PS4 y PS5 es su batería CMOS. Este componente hace posible que el reloj interno de las consolas funcione de manera correcta. Sin embargo, este producto es una bomba de tiempo, y cuando este elemento deje de funcionar, será casi imposible acceder a cualquier juego sin una conexión a internet. Afortunadamente, se ha encontrado una solución.

Aunque hace tiempo un fan logró encontrar una solución a este problema en el PS4, el inconveniente persistía en el PS5, pero esto ha cambiado. Por medio de su canal de YouTube, el usuario conocido como Hikikomori Media, compartió un video en donde ofrece una forma de disfrutar de los juegos en la nueva consola de Sony una vez que la batería CMOS deje de funcionar en aproximadamente 10 años.

Hikikomori Media realizó el siguiente proceso en el firmware 21.01. Lo que hizo fue retirar la batería y desconectando el PS5 de la red. De esta forma, ha comprobado que juegos que antes no funcionaban bien, ya se instalan con normalidad. Sin embargo, aún existen un par de problemas con los títulos vinculados con PlayStation Plus, ya que es imprescindible tener conexión a PSN.

Debido a que la batería CMOS está conectada directamente a la placa base y afecta al reloj interno, la mayoría de los juegos no podrían funcionar sin una conexión a internet y a la PlayStation Network. El problema es que estos servidores no estarán disponibles para siempre. Afortunadamente, hay una solución, aunque no es oficial, es algo que parece que eventualmente todos tendremos que hacer.

Nota del Editor:

Es una lástima que básicamente todas las consolas de Sony del momento tengan una bomba interna. Afortunadamente, parece que el proceso para solucionar este problema no es tan complicado. Ahora solo nos queda ver si alguien sigue jugando en el PS4 o PS5 dentro de 10 años.

Vía: Hikikomori Media