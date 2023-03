Ya está casi listo el remake de Silent Hill 2

El CEO de Bloober Team, Piotr Babieno, reveló en una entrevista con Bankier.pl que el desarrollo del remake de Silent Hill 2 para PS5 está cerca de completarse. Sin embargo, destacó que esto no necesariamente significa que el lanzamiento sea inminente, y explicó que la fecha de lanzamiento será decidida en última instancia por el editor Konami.

“Silent Hill 2 está técnicamente listo. Esto no significa que el juego esté terminado, pero estamos cerca. Sin embargo, la cuestión del calendario de lanzamiento está en manos de nuestros socios; cómo será la promoción y cuándo se estrenará el título no está directamente en nuestras manos”.

La entrevista profundiza un poco más en la estrategia de Bloober Team hacia el futuro. Babieno dijo que la ambición del estudio polaco es ser tan grande y respetado como Naughty Dog, y también insinuó que el desarrollador podría adoptar la estrategia de medios cruzados de Sony, con el programa de televisión de HBO aclamado por la crítica reactivando las ventas de The Last of Us. Además, habló un poco sobre la realidad virtual, explicando que cree que es el futuro del horror, pero que quiere construir juegos específicamente para este medio, en lugar de portar proyectos existentes como ha hecho el estudio en el pasado. Nos interesaría mucho ver lo que podría hacer con PSVR2, y Babieno agregó que está convencido de que su empresa alcanzará el éxito en el sector antes de 2027.

Vía: Resetera