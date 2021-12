Hace un par de días, Nintendo compartió una serie de recomendaciones para prevenir que sus servidores se saturen durante la navidad. Ahora, Xbox ha emitido un comunicado similar, señalando que, si vas a regalar un Series X|S, será mejor que lo actualices desde ahorita.

Larry Hryb, director de programación de la red de Xbox Live, señaló que todos aquellos que tienen la intención de obsequiar un Xbox Series X|S durante estos días, será mejor que saquen la consola de la caja, y actualicen todo lo necesario. De igual forma, mencionó que los usuarios hagan un proceso similar con todos los juegos digitales que piensan comprar. Esto fue lo que comentó:

Bonus: For Xbox One, or Series X|S – and you are a @XboxGamePass Ultimate subscriber – you can also play games directly from the cloud BEFORE you install them – saving time and storage space. Get to fun faster than ever before. Details on this blog post https://t.co/f8lzxS4B0S

— Larry Hryb ☁ (@majornelson) December 20, 2021