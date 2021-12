Como recordarán, durante la pasada ceremonia de The Game Awards, Guillermo del Toro, el galardonado cineasta mexicano, realizó un acto de presencia. Además de entregar una estatuilla, el director también señaló que le encantaría ver un nuevo juego de Silent Hill. De esta forma, muchos pensaron que esta era una pista que apuntaba al rumoreado título a cargo de Hideo Kojima. Sin embargo, del Toro ha aclarado estas declaraciones, y no tenemos buenas noticias.

Durante una entrevista en el podcast de Happy Sad Confused, Guillermo fue cuestionado sobre el verdadero significado de sus declaraciones. Si bien muchos esperaban que esto diera pie a un nuevo juego de Silent Hill con del Toro involucrado de alguna u otra forma, el director señaló que solamente estaba expresando sus deseos, y no hay algo oficial por el momento. Esto fue lo que comentó:

“Mira, es solo una de esas cosas en mi vida que no tiene sentido. Pero solo quería hacerle cosquillas a Konami un poco”.

Junto a esta declaración, del Toro habló sobre lo triste que fue la cancelación de Silent Hills, proyecto en el que estaba involucrado, y señaló que no tiene la intención de volver a trabajar en un videojuego:

“No entiendo, [Silent Hills] fue tan perfecto. El equipo, lo que íbamos a hacer, fue tan apasionante.

Pero Kojima es un cineasta. […] Me encanta hablar con cineastas y narradores. El juego, como ejercicio de narración de historias, me fascina. No volvería a desarrollar un juego porque soy el albatros de los videojuegos. Pero estoy muy intrigado por los dispositivos y cómo los aprendes”.