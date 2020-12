Xbox ofrecerá reembolsos por Cyberpunk 2077, y parece que el juego seguirá en la MS

El día de ayer, Sony removió Cyberpunk 2077 de la PS Store, y comenzó un proceso para reembolsar el dinero de todos los inconformes que han comprado este título de forma digital. Ante esta situación, muchos esperaban que Microsoft realizara un movimiento similar. Ahora, hace unos momentos, la cuenta oficial de Xbox en Twitter publicó un mensaje en donde hablan sobre los reembolsos, pero parece que no tienen planes de retirar el juego de la Microsoft Store.

Xbox comentó que expandirán su política de reembolsos para asegurar que todos los inconformes con Cyberpunk 2077 reciban su dinero. De igual forma, se comentó que la mayoría de las personas que han realizado este proceso, han tenido éxito. Esto fue lo que comentaron:

While we know the developers at CD PROJEKT RED have worked hard to ship Cyberpunk 2077 in extremely challenging circumstances, we also realize that some players have been unhappy with the current experience on older consoles.

— Xbox Support (@XboxSupport) December 18, 2020