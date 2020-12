El director de Days Gone se burla de la salida de Cyberpunk 2077 de la PS Store

Cyberpunk 2077 no es el primer juego AAA en salir al mercado lleno de bugs y glicthes, tan solo hay que recordar a Days Gone, el cual llegó al PS4 en una situación similar a la que se enfrenta el título de CD Projekt Red. Ante la salida de Cyberpunk 2077 de la PS Store el día de ayer, el director de la experiencia de Bend Studio decidió burlarse un poco de la situación.

Momentos después de la salida de Cyberpunk 2077 de la PS Store, Jeff Ross, director de Days Gone, compartió un tweet en donde claramente hace referencia a la complicada situación que vive actualmente CD Projekt Red. Esto fue lo que comentó:

602 days later, Days Gone is still available.

— Jeff Ross #DaysGone #PlayStation #Sony (@JakeRocket) December 18, 2020