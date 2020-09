Xbox, Nintendo y Ubisoft muestran sus cartas

Por: José Celorio (@iamjosecelorio)

A pesar de las adversidades que se han presentado en los estudios de desarrollo y en las cadenas de suministro, los gamers alrededor del mundo estamos de manteles largos porque la temporada navideña vendrá cargada de grandes juegos y nuevas consolas que brindarán inolvidables momentos de diversión para diferentes segmentos de consumidores.

Sin realizar un Nintendo Direct con antelación como nos tenía acostumbrados, la gran N decidió sacarse un as bajo la manga, presentando diversos títulos para conmemorar el 35 aniversario de Mario Bros. Los juegos Super Mario 3D All-Stars y Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, se sumarán próximamente a la gama del software más vendido de Nintendo Switch.

Por otro lado, Nintendo no tiene prisa por ofrecer experiencias en 4K y anunció el Game & Watch: Super Mario Bros., el cual buscará establecer nuevos récords tal y como lo hicieron los NES y SNES classic edition. La compañía nipona fue a más y súbitamente reveló Hyrule Warriors: Age of Calamity, dejando patente que tendrá un catálogo sólido para fin de año.

Respecto a la nueva generación de consolas, Microsoft dio el banderazo inicial dando a conocer lo que era un secreto a voces, el Xbox Series S, y si bien fue exhibido en redes sociales gracias a una filtración, la división de marketing supo muy bien cómo implementar una estrategia de control de daños, basada en mensajes virales y sentido del humor, que les ha generado un mayor posicionamiento mediático.

Aprovechando el revuelo generado en redes sociales, la división presidida por Phil Spencer decidió confirmar fecha y precio de lanzamiento, no sólo de su consola de baja gama sino de Xbox Series X. El 10 de noviembre está marcado como el gran día para poder arrancar oficialmente la nueva generación de consolas en diversos países del mundo.

El precio en México será altamente competitivo, ya que Series X y Series S se comercializarán por $13,999 y $8,499 pesos, respectivamente. Con esta maniobra, no queda duda de que Xbox seguirá apostando fuertemente por sus seguidores en territorio azteca, al considerarlo como un mercado clave para las operaciones de la compañía en Latinoamérica.

Conforme a lo previsto, Xbox Game Pass será una pieza fundamental de cara a la nueva generación y el exitoso servicio incorporará a EA Play por el mismo precio de la membresía ultimate, haciendo que está propuesta comercial sea cada vez más atractiva y con el paso del tiempo, obligue a sus competidores a moverse hacia la misma dirección.

El gigante tecnológico de Redmond también ha logrado entablar excelentes sinergias comerciales, pues el día del estreno de su nueva plataforma, verá la luz Destiny 2: Beyond Light, por lo que Microsoft y Bungie volverán a reencontrarse para beneficiarse mutuamente. Sega tampoco fue la excepción y dio a conocer que Yakuza: Like a Dragon se dará cita desde el día uno y más tarde llegará a otros sistemas.

Respecto a Assassin‘s Creed: Valhalla, Ubisoft anunció que adelanta una semana el lanzamiento de este producto para coincidir con la llegada al mercado de los dos modelos de Xbox. La empresa presidida por Yves Guillemot, también apuesta fuerte por los meses de fin de año y dio a conocer que God & Monsters cambió de nombre por Immortals Fenyx Rising y se estrenará en diciembre.

Para los nostálgicos, es grata noticia saber que Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition retornará a las consolas actuales, después de diez años de ausencia, mientras que Prince of Persia: Sands of Time Remake también hará lo propio para iniciar un 2021 plagado de grandes estrenos. Sin duda, el vacío más grande que persiste en la comunidad gamer es la ausencia de Splinter Cell y el agente Sam Fisher, quien últimamente ha pasado a ser un personaje secundario en las producciones de Ubisoft.

Las propuestas comerciales de las firmas analizadas en párrafos anteriores, avizoran un gran cierre de año para los videojugadores. Falta por ver cuál será el papel que adoptará PlayStation en su estrategia por retener el liderazgo del mercado, sin embargo, los servicios de suscripción y los precios competitivos a los que apunta Xbox, serán benéficos para la industria y sobretodo, para los consumidores.

