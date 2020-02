Xbox Game pass suma dos nuevos juegos hoy

Xbox Game Pass está de regreso con nuevos juegos, y esta vez tiene algo para los amantes de los acertijos y los jugadores que busquen algo un poco más desafiante. Específicamente, el día de hoy Microsoft agregó Death’s Gambit y Death Squared al servicio. El primero de ellos será la versión de PC, mientras que el último llegará a consolas. Al momento, no hay información sobre cuánto tiempo estos juegos estarán disponibles en el catálogo, así que si estás interesado en alguno de ellos, te recomiendo jugarlos de una vez.

PICTURED BELOW: games that are available today pic.twitter.com/3HnUgsUhSx

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) February 13, 2020