Omega Shenron podría ser el siguiente peleador de Dragon Ball FighterZ

A pesar de haber salido hace ya dos años, Dragon Ball FighterZ sigue recibiendo nuevo contenido. El fin de semana pasado Bandai Namco reveló que un tercer lote de personajes estaría llegando a este popular juego de peleas, encabezado por Goku (Ultra Instinto) y Kefla. Como es costumbre, el resto de los peleadores se mantuvieron ocultos, pero un dataminer parece haber encontrado al siguiente.

El año pasado, el usuario de Twitter, TheCreepsAreReal, realizó una animación utilizando archivos que encontró dentro del juego. En su momento, estos archivos no significaban nada, pues todos los peleadores del FighterZ Pass 2 ya habían sido revelados, pero con la llegada del FighterZ Pass 3, nuevamente tienen revelancia.

Huh, I had no clue this was a hint to Omega Shenron being in the game! I just randomly found this clip in the FZ files and animated it ages ago, and now it’s starting to circulate! Omega Shenron might actually be one of the characters in FZ Pass 3! https://t.co/PZq40zweMi

— ?TheCreepsAreReal? (@AreCreeps) February 12, 2020