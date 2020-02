DMC 3 en Switch tendrá un modo cooperativo local

Devil May Cry 3 SE para el Nintendo Switch está recibiendo un tratamiento bastante preferencial por parte de Capcom, con un gran número de funciones exclusivas siendo añadidas a este port. La más reciente te permitirá jugar con otro amigo en The Bloody Palace.

Este arena de combate te permitirá jugar ya sea con Dante o Vergil en un modo cooperativo local, tal y como lo detalla su productor Matt Walker. Podrás jugar con cualquier configuración de Joy-Con o Pro Controllers, con diferentes perfiles que pueden ser asignados y archivados para cada jugador. Este modo estará disponible una vez que completes el nivel introductorio de la historia de Devil May Cry 3.

The time has come… for the reveal of the final addition to #DevilMayCry 3 Special Edition for #NintendoSwitch! Here’s producer Matt Walker (@retrootoko) again with the news: pic.twitter.com/Qj16uVW1oO

— Devil May Cry (@DevilMayCry) February 13, 2020